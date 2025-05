BYD verkoopt voor het eerst meer auto's in Europa dan Tesla

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese producent van elektrische auto's BYD verkocht vorige maand voor het eerst meer elektrische auto's in Europa dan het Amerikaanse Tesla. Volgens marktonderzoeker Jato Dynamics verkocht BYD in april 7231 volledig elektrische auto's in Europa, 169 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee belandde BYD in de top 10 van elektrische merken op het continent.

Tesla zakte een plaats naar plek 11. De verkopen van Tesla kelderden 49 procent tot 7165 stuks. Volkswagen staat op nummer 1 met ruim 23.500 verkopen. "Hoewel het verschil in verkopen tussen beide merken klein is, zijn de gevolgen enorm. Dit is een kantelpunt voor de Europese automarkt", stelde branchedeskundige Felipe Munoz.

Tesla kampt met teruglopende verkopen, mede door de rol van Musk bij de Amerikaanse overheid. In die rol adviseerde hij president Donald Trump en voerde hij bezuinigingen door. Dat leidde tot onvrede bij sommige klanten.