Crowdfunding voor afscheid Jeffrey en Emma gesloten

WINSCHOTEN (ANP) - De geldinzameling voor de uitvaart van de omgekomen kinderen Jeffrey en Emma is donderdag rond het middaguur gesloten. In totaal is er 116.435 euro opgehaald. Ongeveer zesduizend mensen gaven een donatie. De actie is woensdagmiddag gestart.

Initiatiefnemer Marleen Duit gaat met de moeder van de kinderen bespreken waar het geld naartoe gaat dat overblijft nadat de uitvaart ervan is betaald. Duit had niet gerekend op zo'n hoog bedrag in zo'n korte tijd. De familie had toestemming gegeven voor de crowdfunding.

De kinderen werden zaterdag meegenomen door hun vader. Dinsdagavond vond de politie een auto met daarin de lichamen van de kinderen en van de vader in het water bij Winschoten.