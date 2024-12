Cacaoprijzen bereiken hoogste niveau in 7 maanden door droogte

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - De cacaoprijzen zijn maandag gestegen tot het hoogste niveau in meer dan zeven maanden. Dat komt doordat cacaoproducenten in Ivoorkust en Ghana, twee belangrijke cacaolanden, kampen met grote droogte. Tegelijk zijn de cacaovoorraden historisch laag, wat de wereldwijde levering van de belangrijke grondstof voor chocolade bedreigt.

In West-Afrika is inmiddels de Harmattan-periode aangebroken. In die periode tussen november en maart is het erg droog, waardoor cacaobomen niet goed kunnen groeien. Eerder dit jaar zorgden slechte oogsten en zieke cacaobomen in Ghana en Ivoorkust ook al voor hogere cacaoprijzen.

De cacaoprijzen zijn maandag met 5,4 procent gestegen tot 10.380 dollar per ton, het hoogste niveau sinds 29 april. Mogelijk zorgen de hogere prijzen ervoor dat chocolade in Nederlandse winkels ook duurder wordt.