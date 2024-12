Advocaat eist behoud van kluisverklaringen over moord De Vries

HILVERSUM (ANP) - Advocaat Peter Schouten eist in een kort geding tegen de Staat dat zogeheten kluisverklaringen, afgelegd door zijn cliënt Goran K., niet door justitie worden vernietigd. De verklaringen bevatten onder meer informatie over de moorden op advocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries. K. wil de verklaringen inbrengen in de nog lopende strafzaak tegen de verdachten in de zaak over de moord op De Vries.

Schouten belegde maandag in Hilversum een persconferentie, waarin hij uiteenzette hoe de contacten tussen K. en het Openbaar Ministerie de laatste jaren zijn verlopen. Volgens Schouten was er een deal in de maak tussen zijn cliënt en het OM, maar heeft justitie deze afgeblazen. De acht verklaringen van K. die justitie in de kluis bewaarde, wil het OM vernietigen, omdat de overeenkomst van de baan is. Volgens Schouten is er nooit afgesproken "dat de getuige zijn eigen kluisverklaringen niet zou mogen inbrengen in een strafzaak als hij bereid is dat zonder deal te doen. En Goran is daartoe bereid."

Het is nog niet bekend wanneer het kort geding dient. Volgens Schouten heeft de landsadvocaat inmiddels toegezegd dat de verklaringen niet zullen worden vernietigd zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over de kwestie.

Goran K., zelf veroordeeld voor betrokkenheid bij een liquidatie, zat in verschillende penitentiaire inrichtingen jarenlang tussen tal van zware criminelen, dan wel belangrijke verdachten in grote zaken, waaronder die over de moorden op Wiersum en De Vries. Tijdens zijn detentie zou hij informatie hebben opgevangen, soms rechtstreeks van medegedetineerden zelf, en naar justitie hebben doorgespeeld. Een van die medegedetineerden was Anouar T., die is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de moord op advocaat Wiersum.