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Canadees plan voor defensiebank krijgt steun van acht landen

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 16:48
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ANKARA (ANP) - Canada heeft steun van acht andere landen gekregen voor een defensiebank die investeringen in militaire middelen moet vergemakkelijken. De Russische inval in Oekraïne en de onzekerheid over Amerikaanse steun voor bondgenoten zorgen ervoor dat veel landen hun eigen defensiesector willen versterken. Deze nieuwe financiële instelling moet daarbij helpen met kredietgaranties en leningen.
Het initiatief voor de oprichting van een Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) kreeg bijval van Albanië, België, Griekenland, Letland, Luxemburg, Roemenië, Turkije en Oekraïne, meldt het kantoor van de Canadese premier Mark Carney tijdens de NAVO-top in Ankara. Het hoofdkantoor komt in Canada.
Eerder dit jaar werd bekend dat Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Finland ook een kredietinstelling willen opzetten voor defensieprojecten. Persbureau Bloomberg meldt op basis van een ingewijde dat de Britten graag een samenwerking tussen dit zogeheten Multilateraal Defensiemechanisme (MDM) en de DSRB willen.
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