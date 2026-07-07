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OESO bezorgd over invloed concurrentiebeding op productiviteit

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 16:50
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PARIJS (ANP) - Contractuele afspraken die werknemers verbieden om bij een concurrent aan de slag te gaan, hebben mogelijk een negatief effect op de productiviteit. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport. Concurrentiebedingen worden de afgelopen vijf jaar steeds vaker opgenomen in een contract, ziet de organisatie.
Dergelijke afspraken verhinderen kennisuitwisseling omdat werknemers niet naar een vergelijkbare baan mogen overstappen, en dat zit de productiviteitsgroei in de weg. Bedrijven die achterlopen zouden hun productiviteit juist kunnen verhogen door werknemers met ervaring weg te halen bij concurrenten.
Concurrentiebedingen komen steeds vaker voor in contracten voor werknemers in lagere functies die geen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, waar de afspraak ooit voor bedoeld was.
Daarnaast stelt de OESO op basis van een enquête dat concurrentiebedingen ervoor zorgen dat werknemers minder snel van baan wisselen en minder snel geneigd zijn om een eigen bedrijf te starten.
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