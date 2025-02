Canadese premier Trudeau: onmiddellijke tegenreactie heffingen VS

MONTRÉAL (ANP/AFP) - Canada zal met een "onmiddellijke en zeer krachtige" tegenreactie komen als de Verenigde Staten volgende week importheffingen van 25 procent opleggen op goederen uit Canada. Dat heeft de Canadese premier Justin Trudeau gezegd. Hij zei ook dat Canada "dag en nacht werkt" om die heffingen te voorkomen.

De Amerikaanse president Trump heeft gezegd die heffingen volgende week woensdag te zullen opleggen. Ook voor Mexico zullen dan invoertarieven van 25 procent gaan gelden. Met die tarieven wil Trump druk zetten op beide buurlanden om meer te doen tegen de instroom van de dodelijke drug fentanyl en van illegale immigranten naar de VS. Trump had die heffingen eerder nog met een maand uitgesteld.

Trudeau heeft meermaals verklaard dat er amper fentanyl via Canada naar de VS gaat. Er worden ook grote investeringen gedaan om de grenscontroles te verbeteren. Daarnaast is er een speciale topfunctionaris aangesteld om leiding te geven aan de bestrijding van de fentanylhandel. Ook werd donderdag een grote operatie aangekondigd door de Canadese grensbewaking om fentanyl aan te pakken.