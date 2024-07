Cartier-eigenaar Richemont ziet Chinese verkopen met kwart dalen

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Het Zwitserse luxeconcern Richemont, bekend van dure merken als Chloé en Cartier, heeft last van een dalende vraag in China door een haperende economie . In het afgelopen kwartaal daalden de verkopen in China met 27 procent, maakte het bedrijf bekend. Richemont wijt de daling aan een laag consumentenvertrouwen onder Chinezen.