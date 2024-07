Kras op je brillenglas? Dit zeggen experts over 'wondermiddeltjes'

Een kras op je brillenglas kan je humeur flink verpesten. De eerste gedachte: nieuwe glazen. Maar wat als er een magische oplossing is? Het internet staat bol van de tips , zoals poetsen met tandpasta of babyshampoo.

Onderzoeksplatform Radar dook diep in de brillenwereld en belde met Bas de Nes, directeur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO), om te ontdekken of deze trucjes echt werken.

Kwaliteitsverlies

Tandpasta is het wondermiddel dat krassen van je telefoonscherm kan verwijderen. Maar pas op! Terwijl je die krassen wegpoetst, kun je ook kritieke onderdelen van het glas weghalen. Specsavers is duidelijk: “Het is onmogelijk om brillenglazen te polijsten zonder de sterkte van het glas te veranderen.”

Diepe beschadigingen

Van Gijzen Opticiens deelt deze boodschap: “De beschadigingen op je glas zitten net zo diep als de steenslag op je auto. Met tandpasta wordt je glas niet kraakhelder. Het tegendeel is zelfs waar: alle coating van je brillenglas verdwijnt.” Die coatings zijn er om je glazen waterafstotend, vuilafstotend en krasbestendig te maken.

Babyshampoo: De redder in nood?

Eye Wish biedt een sprankje hoop: “Je kunt babyshampoo gebruiken als krasverwijderaar. Breng de shampoo aan op een schoon microvezeldoekje en wrijf zachtjes over de krassen.” Maar als dat niet werkt, raden ze aan om de handdoek in de ring te gooien: “Als de krassen nog niet weg zijn, gaat het om diepe krassen die niet te repareren zijn. Dan is vervangen de enige optie.”

"Ga gewoon naar de opticien"

Radar zocht bevestiging bij De Nes. Zijn advies is duidelijk: “Gebruik geen tandpasta of babyshampoo om krassen van je bril te verwijderen. Laat een opticien ernaar kijken; zij weten wat ze doen. Als je zelf gaat poetsen en de kwaliteit van je bril verpest, ben je nog verder van huis. Wat mij betreft kun je het beste direct naar de opticien gaan.”

Dus hoe verleidelijk het ook is om zelf die krassen te lijf te gaan met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes, een bezoekje aan de opticien bespaart je uiteindelijk veel frustratie en mogelijk een nieuwe bril.