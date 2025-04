CBS: koophuizen in maart 10,6 procent duurder dan een jaar eerder

Kopers moesten afgelopen maand gemiddeld 10,6 procent meer neerleggen voor een bestaande koopwoning vergeleken met een jaar eerder. Dit melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Gemiddeld kostte een woning in maart 467.873 euro.

Vergeleken met februari namen de prijzen op de krappe woningmarkt met 0,7 procent een stuk minder hard toe. De huizenprijzen stijgen al sinds juni 2023 en hebben sindsdien meerdere recordhoogtes bereikt. Vorige maand kostte een woning gemiddeld 10,3 procent meer dan bij de oude piek in juli 2022.

Huizen zijn duurder geworden omdat de vraag naar koophuizen veel groter is dan het aanbod, de hypotheekrente was gedaald en de lonen zijn gestegen. De Hypotheekshop constateerde begin maart wel dat meerdere hypotheekaanbieders hun hypotheekrente hadden verhoogd.

In februari werden koopwoningen volgens het CBS en het Kadaster ook al 10,6 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee waren de prijzen op jaarbasis iets minder hard gestegen dan in de maanden daarvoor. Verder melden het CBS en het Kadaster dat in maart 17.211 huizen een nieuwe eigenaar hebben gekregen. Dat is ruim 6 procent meer dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn in totaal 51.474 woningen verkocht, bijna 16 procent meer dan in datzelfde kwartaal in 2024.