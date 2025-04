Rode Kruis: geld en aandacht voor aardbeving Myanmar drogen op

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis vreest dat de aardbeving in Myanmar van drie weken geleden in de vergetelheid raakt. Door gebrek aan aandacht voor de humanitaire situatie drogen de fondsen snel op, zegt de hulporganisatie dinsdag. Tweehonderdduizend mensen leven op straat.

Volgens het monitoringssysteem van het Rode Kruis kreeg de ramp in Myanmar drie keer minder aandacht dan de aardbeving in Marokko in 2023, die vergelijkbare verwoestingen veroorzaakte. "Kranten, radio en tv wijdden meer dan 600 berichten aan de aardbeving in Marokko de eerste drie weken na de beving. Voor de aardbeving in Myanmar zijn dat er slechts 200", aldus het Rode Kruis.

In de steden Mandalay en Sagaing is een kwart van de huizen verwoest, zegt het Rode Kruis. Veel mensen slapen op straat of in een tent naast hun huis om hun spullen te bewaken. Het Rode Kruis heeft al tonnen hulpgoederen naar het rampgebied gebracht en helpt getroffenen, maar voor de wederopbouw is meer geld nodig, zegt de organisatie.