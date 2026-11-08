CCTV: China investeert dit jaar bijna biljoen dollar in energie

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China investeert dit jaar naar verwachting 940 miljard dollar in energie, dat is meer dan welk ander land ook. Dat meldt de Chinese staatsomroep CCTV op basis van een rapport van een Chinese organisatie die zich bezighoudt met economische ontwikkelingen.

De Chinese energie-investeringen richten zich steeds meer op de snelle uitbreiding van de elektriciteitsnetten en andere infrastructuur die nodig is om de groei van hernieuwbare energie op te vangen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de investeringen van het land in elektriciteitsnetten in 2026 stijgen tot ongeveer 140 miljard dollar.

Bijna 40 procent van de Chinese stroomproductie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Het aandeel van kolencentrales in de elektriciteitsproductie van het land daalde in de eerste helft van dit jaar naar 49,7 procent, voor het eerst onder de 50 procent.

Volgens CCTV leverde China 70 procent van de windenergieapparatuur ter wereld en 80 procent van alle apparatuur voor zonnepanelen.