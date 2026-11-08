Je bent kort geleden bij de tandarts of de fysiotherapeut geweest. Dan krijg je een mail van Infomedics met een 'definitieve kennisgeving': er staat nog een nota van €295 open, en die moet vóór 14 november betaald zijn. Klik niet op de knop in die mail. De Fraudehelpdesk heeft hem als vals aangemerkt.

Een echte rekening van Infomedics herken je vooral aan twee dingen: de naam van de praktijk waar je was, en een betalingskenmerk van 14 cijfers dat eindigt op 071.

Dit staat er in de valse mail van 6 november

De mail die bij de Fraudehelpdesk is gemeld, is verstuurd op 6 november en heeft als onderwerp Laatste melding: betaling ontbreekt. Als afzender staat er "Info Medics Dossier Support Team", met een spatie in de bedrijfsnaam. Volgens de mail staat er een onbetaalde nota van €295,00 op uw naam. Je moet dat bedrag uiterlijk op 14 november 2026 betalen. Daarna word je gevraagd via een knop uw informatie te verifiëren en de betaling te voltooien.

Dit is niet de eerste keer. De Fraudehelpdesk houdt een archief bij van valse Infomedics-mails, en de bedragen zijn steeds anders. In augustus ging het om €278,50. In september kwam er een mail over €293 met als uiterste betaaldatum 15 september. Op 15 oktober was het € 159,33, met de dreiging dat het dossier daarna wordt overgedragen. Aan het bedrag zie je dus niet of een nota echt is.

Waarom je hier sneller in trapt dan bij andere phishing

Infomedics stuurt de rekeningen voor veel Nederlandse zorgaanbieders. Daardoor hebben veel mensen eerder een echte rekening van Infomedics gekregen, en dan valt een betalingsherinnering niet op. Op een echte rekening staat volgens Infomedics altijd duidelijk bij welke zorgaanbieder u bent geweest. In de tekst van de valse mail die de Fraudehelpdesk publiceerde, staat alleen een dossiernummer en geen praktijk.

Je kunt ook niet afgaan op je spammap. Infomedics meldt namelijk dat door een technisch probleem bij Microsoft sommige echte rekeningen in de spammap terecht zijn gekomen. Een mail in de spam kan dus echt zijn, en een mail in je inbox kan nep zijn.

Zo ziet een echte Infomedics-nota eruit

De mail komt van [email protected]. Een andere afzender betekent dat de mail niet van Infomedics komt.

De naam van je zorgverlener staat erin, en Infomedics spreekt u aan met uw voorletters en achternaam.

Het betalingskenmerk heeft 14 cijfers en eindigt op 071.

Er staat geen iDEAL- of Wero-knop in de mail. Je ziet wel een blauwe knop die naar rekening.infomedics.nl gaat.

Infomedics verstuurt geen rekeningen als bijlage.

Op een echte rekening staat het rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58.

Infomedics belt u nooit over een openstaande rekening.

Kloppen al die punten, dan weet je het nog steeds niet helemaal zeker. Infomedics waarschuwt dat criminelen soms een bestaand betalingskenmerk kopiëren. Twijfel je, typ dan zelf het adres www.infomedics.nl/rekeningchecker in en controleer de nota daar. Je kunt ook gewoon de praktijk bellen en vragen of je nog iets moet betalen.

Ga dus altijd zelf naar de website van Infomedics, en nooit via de knop in de mail.

Ook een valse 'officiële waarschuwing' van Flanderijn

Ook op 6 november kwam er bij de Fraudehelpdesk een valse mail binnen namens deurwaarder Flanderijn, met als onderwerp 'Officiële waarschuwing'. In de mail staat: "Wij hebben geprobeerd contact met u op te nemen, maar tot op heden is dit niet gelukt." Daaronder staan een dossiernummer dat begint met FLA en een knop om je dossier te bekijken. Dezelfde zin stond in juli al in valse Flanderijn-mails, schreef Kassa. Volgens het consumentenprogramma kom je via de link op een nagemaakte Flanderijn-site waar je een dossiernummer en een mailadres opgeven moet. In die versie hoorde het rekeningnummer bij de Duitse online bank Trade Republic.

Flanderijn zegt zelf dat het alleen met e-mailadressen die eindigen op flanderijn.nl | flanderijn.be mailt. Het bedrijf raadt ook aan om altijd het IBAN te controleren voordat je iets overmaakt. In een checklist van Flanderijn staat bovendien dat je kunt nagaan of een deurwaarderskantoor is ingeschreven bij registergerechtsdeurwaarders.nl.

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