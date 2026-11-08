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Rode Lijn-demonstratie begonnen op Museumplein

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Op het Amsterdamse Museumplein is rond 13.00 uur het Rode Lijn-protest begonnen, waarmee deelnemers aandacht vragen voor de oorlog in Gaza en het kabinet oproepen om maatregelen te nemen tegen Israël. Het plein staat vol met mensen in rode kleding of met rode accessoires.
Hasna el Maroudi van Omroep Zwart verzorgde de inleiding van de demonstratie. Ook sprak onder anderen de Palestijnse journalist Amal Helles, die uit Gaza naar Nederland vluchtte, de menigte toe. "Dank jullie wel voor het trekken van deze rode lijn", zei zij in het Engels. "Niemand is vrij totdat Palestina vrij is."
ANP-verslaggevers zien veel Palestijnse vlaggen op het terrein. Demonstranten scanderen leuzen als 'Free free Palestine' en 'Nederland financiert, Israël bombardeert'.
Later lopen de deelnemers nog een mars rond het Vondelpark. De organisaties die deelnemen zijn onder meer Amnesty International, Oxfam Novib, Save the Children, PAX, de Palestijnse Gemeenschap Nederland, Rotterdam Palestina Coalitie en Plant een Olijfboom.
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