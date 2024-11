Centrale bank VS verlaagt rente met kwart procentpunt

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve gaat de rente verder verlagen nu de inflatie in de Verenigde Staten aan het afzwakken is. Het belangrijkste rentetarief gaat met een kwart procentpunt omlaag. Op de financiële markten was al verwacht dat de rente opnieuw zou dalen.

De rente in de VS gaat nu naar een bandbreedte van 4,50 tot 4,75 procent. In september werd de rente nog met een half procentpunt verlaagd, wat de eerste renteverlaging door de Fed sinds 2020 was. Met een lagere rente wordt de economie gestimuleerd, bijvoorbeeld omdat de leenkosten voor huishoudens en bedrijven dalen.

In een verklaring stelt de centrale bank dat het besluit unaniem werd genomen en dat de inflatie op koers ligt richting de doelstelling van 2 procent, maar nog wel op een "enigszins verhoogd" niveau ligt. De risico's rond de doelstellingen van de centrale bank zijn "ruwweg in balans", aldus de Fed. De omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn over het algemeen wat zwakker geworden, meldt de Fed verder.