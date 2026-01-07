ECONOMIE
Chatbot Grok genereert duizenden seksueel getinte beelden per uur

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 13:00
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musks chatbot Grok genereert ongeveer 6700 afbeeldingen per uur van mensen die, zonder hun toestemming, door AI zijn uitgekleed. Dat blijkt uit onderzoek van een deepfake-onderzoeker. De vijf websites die daarna het meest worden gebruikt voor dergelijke verzoeken, genereren gemiddeld 79 beelden per uur.
Sinds eind december kunnen gebruikers van Musks platform X via Grok een afbeelding laten bewerken. Dat leidde de afgelopen week al tot ophef. Grok vervangt op verzoek bijvoorbeeld kleren van mensen door een bikini. Ook zijn er klachten dat Grok seksueel getinte afbeeldingen van minderjarigen genereert.
De schaal van deepfakes op X is "ongekend", zei een advocaat gespecialiseerd in onlinezedendelicten tegen persbureau Bloomberg.
Toezichthouder
Frankrijk en Maleisië hebben een onderzoek ingesteld naar Grok. De Britse toezichthouder Ofcom heeft Musk om uitleg gevraagd hoe het kan dat Grok mensen uitkleedt.
AI-chatbot Grok is ontwikkeld door xAI, een bedrijf van Musk.
