Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Waarom?

De fysiotherapie staat aan de vooravond van een stille crisis : meer dan de helft van de zelfstandige praktijkhouders denkt serieus aan stoppen of verkopen, schrijft het Financiële Dagblad. Dat is opmerkelijk in een tijd waarin de vraag naar zorg door vergrijzing alleen maar toeneemt.​

Waarom zoveel stoppen?

Achter de dreigende uittocht gaat een simpele rekensom schuil.De omzet groeit wel, maar de marges kelderen door stijgende loonkosten en jarenlange, nauwelijks gestegen tarieven van zorgverzekeraars, gemiddeld rond de 70 euro per uur. Veel praktijkhouders draaien meer uren om het hoofd boven water te houden en teren tegelijk in op hun reserves. ​​

Daar komt een hoge administratieve druk bij, plus de afhankelijkheid: gemiddeld komt ongeveer 80 procent van de inkomsten via zorgverzekeraars. De onderhandelingspositie van kleine praktijken is zwak; micropraktijken “hebben helemaal niets te vertellen”, zegt HU-onderzoeker Rutger IJntema tegen het FD.

Ketenvorming en investeerders

Het gevolg: een golf van overnames en fusies. Ruim de helft van de zelfstandigen denkt aan verkoop, vaak bij voorkeur aan eigen medewerkers of collega’s in de regio, maar ook grote ketens en investeerders staan klaar. Ketens zoeken schaalgrootte en nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld door zich op bedrijfszorg en multidisciplinaire zorgpakketten te richten.​

Critici vrezen dat lokale, laagdrempelige buurtpraktijken verdwijnen, terwijl private equity in de zorg onder vuur ligt. Voorstanders stellen dat juist extern kapitaal nodig is voor innovatie en digitalisering. ​​

Uittocht én krimpende instroom De druk op het vak is dubbel.Volgens de Klein Bedrijf Index Fysiotherapie denkt circa 54 procent van de praktijkhouders aan verkoop of stoppen. Tegelijk daalt het aantal studenten fysiotherapie al vier jaar op rij; tussen 2020 en 2024 nam de instroom met ongeveer 15 procent af. Nieuwe fysiotherapeuten stappen bovendien opvallend vaak al binnen vijf jaar weer uit het vak.​

Uittocht én krimpende instroom

NZa: toegang nu op orde, maar hoe lang nog?

Opvallend is dat de Nederlandse Zorgautoriteit onlangs besloot géén minimumtarieven in te voeren, omdat er volgens haar geen sprake is van “aantoonbaar marktfalen” en de toegankelijkheid van fysiotherapie nu niet onder druk staat. De beroepsgroep spreekt van een “miskleun” en waarschuwt dat patiënten straks geen fysiotherapeut meer om de hoek hebben.​