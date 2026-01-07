ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchtvaarteconoom: annuleringen kosten KLM tientallen miljoenen

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 12:54
anp070126136 1
SCHIPHOL (ANP) - De kosten van de honderden vluchten die KLM heeft moeten annuleren in de afgelopen dagen door het extreme winterweer lopen waarschijnlijk in de tientallen miljoenen, zegt luchtvaarteconoom Rogier Lieshout van onderzoeksbureau Beelining. De precieze omvang van de schade is volgens hem echter nog moeilijk te bepalen. KLM zelf geeft vooralsnog geen commentaar op de financiële gevolgen en verwijst naar de eerstekwartaalcijfers die eind april worden gepubliceerd.
Volgens Lieshout worden de kosten opgedreven door gemiste opbrengsten, toestellen die moeten uitwijken naar andere luchthavens, het omboeken van passagiers en hotelovernachtingen voor gestrande reizigers."Het ijsvrij maken van de toestellen kost ook een paar duizend euro per vliegtuig", aldus de econoom. Hoewel ook andere maatschappijen op Schiphol worden geraakt, voelt KLM volgens hem de grootste impact.
De luchtvaartdeskundige denkt niet dat KLM de geleden schade kan verhalen op Schiphol.
loading

POPULAIR NIEUWS

43271ac2

Waarom gaat de hypotheekrente weer omhoog

253458679_m

Laatste dag voor geplande euthanasie verandert alles: Jolanda voelt weer verlangen en kiest onverwacht voor leven

156925607_m

6 schoonmaaktips van kamermeisjes in hotels

ANP-546506095

Als je vlucht niet gaat: 9 dingen die altijd in je koffer moeten

77db9cfd-eec0-4d61-8497-9ca83c8f9a28

Musks Grok bedient nu ook pedofielen

gandr-collage

Nestlé roept babyvoeding terug: er zit gif in

Loading