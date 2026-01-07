Luchtvaarteconoom: annuleringen kosten KLM tientallen miljoenen

SCHIPHOL (ANP) - De kosten van de honderden vluchten die KLM heeft moeten annuleren in de afgelopen dagen door het extreme winterweer lopen waarschijnlijk in de tientallen miljoenen, zegt luchtvaarteconoom Rogier Lieshout van onderzoeksbureau Beelining. De precieze omvang van de schade is volgens hem echter nog moeilijk te bepalen. KLM zelf geeft vooralsnog geen commentaar op de financiële gevolgen en verwijst naar de eerstekwartaalcijfers die eind april worden gepubliceerd.

Volgens Lieshout worden de kosten opgedreven door gemiste opbrengsten, toestellen die moeten uitwijken naar andere luchthavens, het omboeken van passagiers en hotelovernachtingen voor gestrande reizigers."Het ijsvrij maken van de toestellen kost ook een paar duizend euro per vliegtuig", aldus de econoom. Hoewel ook andere maatschappijen op Schiphol worden geraakt, voelt KLM volgens hem de grootste impact.

De luchtvaartdeskundige denkt niet dat KLM de geleden schade kan verhalen op Schiphol.