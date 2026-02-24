“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

Rusland-kenner Anna Lebedev maakt in een interview met Liberation de balans op na 4 jaar oorlog. En Poetin zal met de evalutia niet blij zijn

Rusland offert tienduizenden mannen op aan de imperialistische ambities van Vladimir Poetin, die als kanonnenvoer naar het front worden gestuurd; zijn economie draait alleen nog maar op de oorlog; en zijn toekomst wordt steeds meer geïsoleerd van zijn historische Europese bondgenoten, zowel materieel als mentaal, door propaganda.

Poetin faalt militair, verwoest Rusland en zet economie vast in eindeloze oorlog

"Rusland is niet in staat om zijn doelstellingen militair te bereiken; beide partijen lijden aanzienlijke verliezen, maar de Oekraïners houden stand. Er komt misschien een staakt-het-vuren, een verandering in de intensiteit of de aard van het conflict, maar niets lijkt een oplossing dichterbij te brengen. Ondanks de propaganda is Rusland absoluut niet betrokken bij een onderhandelingsproces; Poetin is nooit van zijn standpunten afgeweken en heeft ook maar enige concessie gedaan. De rode lijnen blijven hetzelfde. De Russische staat lijkt op dit moment niet bereid om deze oorlog te beëindigen, tenzij de overwinning hem in de schoot wordt geworpen.

“Vrede is te duur voor het Kremlin”:

"Rusland bevindt zich in een zeer paradoxale situatie. Enerzijds zijn de kosten van de oorlog enorm. Om te beginnen in termen van mensenlevens. Er is een zekere moeilijkheid om rekruten te vinden, vandaar de zeer hoge soldij die aan de strijders wordt betaald. Bovendien zit de Russische economie in het slop, neemt het begrotingstekort toe en wordt het moeilijk om de wapenproductiecapaciteit te verhogen. Maar tegelijkertijd wordt vrede ook erg duur voor de machthebbers. Een einde maken aan de oorlog betekent dat de strijders aan het front moeten worden gedemobiliseerd.

Bovendien heeft Rusland een oorlogseconomie opgezet, die niet per se erg efficiënt is, maar die in ieder geval de loyaliteit van het bedrijfsleven grotendeels garandeert door deze heroriëntatie op militaire orders.

Door de sancties zijn de vroegere markten verloren gegaan. De nieuwe afzetmarkten zijn nauw verbonden met de oorlog en de overheidsopdrachten. En als die verzwakken of verdwijnen, wat gebeurt er dan met de loyaliteit van elites ten opzichte van de macht?

Er is ook het effect dat de integratie van de geannexeerde gebieden in de Russische Federatie zou kunnen hebben. Na de oorlogen in Tsjetsjenië is het kleine gebied, zelfs na het neerslaan van de opstanden, een doorn in het oog van Moskou geworden. De integratie van de bezette gebieden zou dezelfde drukketel creëren, maar dan tien keer zo sterk, omdat ze bevolkt worden door mensen, Oekraïners, die Rusland alleen maar hebben gezien als een bezetter, die met geweld is gekomen en zich met geweld handhaaft. Bovendien zouden deze Oekraïners, eenmaal “geïntegreerd”, kunnen opgaan in de Russische bevolking om sabotageacties, aanslagen en moordaanslagen te plegen. De controle van de staat over deze bevolkingsgroep zou zeer moeilijk zijn en het wantrouwen jegens haar zou maximaal zijn."