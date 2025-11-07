ECONOMIE
Chatdienstverlener CM.com wijst overnamebod Bird af

Economie
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 7:17
anp071125067 1
BREDA (ANP) - De leverancier van chat- en betaaldiensten CM.com wijst het overnamebod van softwarebedrijf Bird af. Het bestuur van het Bredase bedrijf vindt de overnameprijs van 166 miljoen euro te laag. Ook vinden de directie en de raad van commissarissen van CM.com dat het overnamevoorstel te weinig "tastbare en materiële waarde op de lange termijn" biedt voor klanten, werknemers en aandeelhouders.
Bird, dat al een belang van ongeveer 5 procent in CM.com heeft, zei eerder deze week voordelen te zien in schaalvergroting via een overname. Samen zouden de twee Nederlandse bedrijven een sterk Europees bedrijf kunnen vormen bij het aanbieden van AI-klantendiensten, was de redenering. CM.com-topman Jeroen van Glabbeek zegt nu dat zijn bedrijf liever de eigen groeistrategie volgt.
