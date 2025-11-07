ECONOMIE
Consumenten besteden meer aan goederen en diensten

Economie
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 7:02
anp071125066 1
DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in september meer uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale consumptie van huishoudens lag in die maand 0,8 procent hoger dan in september 2024. In augustus gaven consumenten 1,3 procent meer uit.
Vooral aan diensten gaven consumenten meer uit. Zo werd er in september 1,2 procent meer uitgegeven aan vooral vervoer en communicatie, en recreatie en cultuur. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.
Consumenten gaven daarnaast 0,2 procent meer uit aan duurzame goederen dan in september 2024. Ze kochten vooral meer elektrische apparaten en kleding. Daarnaast hebben huishoudens in september 0,4 procent meer overige goederen zoals producten voor persoonlijke verzorging en energie verbruikt. Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,3 procent minder besteed.
De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Het CBS merkt daarbij op dat de omstandigheden voor de consumptie in oktober minder ongunstig waren dan in september. Dat komt vooral doordat de aandelenkoersen sterker stegen en consumenten positiever waren over hun financiële positie in de komende twaalf maanden.
