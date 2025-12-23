De dodenlijst van Poetin-generaals

Deze week sneuvelde er weer een Poetin -generaal. Dood in een oude tweedehands Kia in plaats van in een gevechtstank, ver van het front op een parkeerplaats in Moskou voor de deur van zijn eigen flatgebouw: er zijn eervollere omstandigheden voor generaals van een oorlogsmacht om te sterven dan door een autobom, zoals de Russische generaal Fanil Sarwarow (56) deze maandag overkwam. Weggeblazen door een kleefmijn onder zijn auto.

Sawarow wordt daarmee toegevoegd aan het leger van Russen die in de oorlog zijn omgekomen: volgens het ballingschapmedium “Mediazona” heeft het Kremlin al 260.000 soldaten opgeofferd aan het front in Oekraïne. 1,3 miljoen worden beschouwd als “verloren” – dat wil zeggen gewond of gedood.

Maar één ding is ongewoon, zelfs voor Russische statistieken: het aantal gedode generaals. Afhankelijk van de telling zijn dat er tot 18 – 12 tot 13 zijn bevestigd. Opmerkelijk: sinds een jaar sterven Poetins hoogste militairen niet meer in de strijd, maar thuis door explosieven. Sinds december 2024 zijn drie generaals omgekomen bij aanslagen ver van het front, in eigen land, waarschijnlijk allemaal door toedoen van Oekraïne.

Aan het begin van de oorlog zag het er nog anders uit. Omdat de Russische troepen geen “interne leiding” kennen, voerden de generaals het bevel rechtstreeks vanaf het front. Hun pech: generaalsposities zijn groter, beter bewaakt, beschermd en uitgerust en dus gemakkelijker te herkennen vanuit de lucht. Oekraïners hadden enerzijds hun eigen informatie, maar ook hulp: met Duitse en Franse satellieten werden vanuit de ruimte foto’s gemaakt en onderling geverifieerd. De Duitsers keken met radarsatellieten, de Fransen met fotosatellieten. Als beide tot de conclusie kwamen dat het om een generaalpositie ging, werden de gegevens naar Oekraïne gestuurd en werd er gericht geschoten. Sindsdien is het aantal generaals aan het front aanzienlijk gedaald, maar het sterven van generaals hield niet op.

Andrei Alexandrovitsj Sochovetski (1974–2022) – generaal-majoor

Datum: 28 februari 2022.​

Plaats van overlijden: nabij Kiev/Hostomel, Oekraïne.​

Omstandigheden: gedood in de strijd, door sluipschuttersvuur tijdens het Russische offensief in het noorden.​

Vladimir Petrovitsj Frolov (1967–2022) – generaal-majoor

Datum: 10 maart 2022.​

Plaats van overlijden: Mariupol, Oekraïne.​

Omstandigheden: gedood tijdens het beleg van Mariupol.​

Roman Vladimirovitsj Koetoezov (1969–2022) – luitenant-generaal (postuum bevorderd)

Datum: 5 juni 2022.​

Plaats van overlijden: oblast Loehansk (Mykolajivka), Oekraïne.​

Omstandigheden: gedood tijdens gevechten in het oosten, bij de strijd om Sievierodonetsk.​

Sergej Vladimirovitsj Gorjatsjev (1970–2023) – generaal-majoor

Datum: juni 2023.​

Plaats van overlijden: regio Zaporizja, Oekraïne.​

Omstandigheden: doelbewust gedood door een Oekraïense aanval tijdens een tegenaanval.​

Oleg Jurjevitsj Zokov (1971–2023) – luitenant-generaal

Datum: 11 juli 2023.​

Plaats van overlijden: Berdiansk (bezette regio Zaporizja).​

Omstandigheden: gedood door een Oekraïense raketaanval (“missile strike”).​

Vladimir Sawadski († 28-11-2023) – generaal-majoor

Datum: 28 november 2023.​

Plaats van overlijden: regio Charkov, Oekraïne.​

Omstandigheden: gedood door een explosie (mijn) in de buurt van Charkiv.​

Pavel Jurjevitsj Klimenko (1977–2024) – generaal-majoor

Datum: 6 november 2024.​

Plaats van overlijden: regio Donetsk, Oekraïne.​

Omstandigheden: gedood door een kamikaze-drone.​

Igor Anatoljevitsj Kirillov (1970–2024) – luitenant-generaal

Datum: 17 december 2024.​

Plaats van overlijden: Moskou, Rusland.​

Omstandigheden: bomaanslag, explosief geplaatst op een e‑scooter.​

Jaroslav Jaroslavovitsj Moskalik (1966–2025) – luitenant-generaal

Datum: april 2025.​

Plaats van overlijden: Balasjicha, een grootstad bij Moskou.​

Omstandigheden: gerichte autobomaanslag.​

Michail Evgenievitsj Gudkov (1983–2025) – generaal-majoor

Datum: 3 juli 2025.​

Plaats: regio Koersk, Rusland.​

Omstandigheden: doelbewust gedood door een Oekraïense raket- of missile-aanval op een commandopost.​

Fanil Fanisovitsj Sarvarov (1969–2025) – luitenant-generaal