Checklist: 18 tekenen dat je ongelukkig bent met je baan

Je vraagt je af waarom het niet goed met je gaat. Dat kan aan je werk liggen. Als je te veel onderstaande symptomen
herkent, wordt het tijd voor verandering. Alarm bij 5 goed, nieuwe baan zoeken bij meer dan 8
1. je vindt het leven stom
2. je vindt de meeste van je collega's stom
3. je hebt het gevoel dat je opgesloten zit
4. je haat je baas
5. je bent de gedrevenheid in je werk kwijt
6. je moet dagelijks erg je best doen om je bed uit te komen.
7. je vindt dat je te weinig betaald krijgt
8. je sociale leven is kaal
9. je verveelt je op je werk
10.je hebt totaal geen energie
11.je kunt moeilijk focussen
12.je voelt je beroerd
13.je vrienden hebben veel leuker werk
14.je probeert jezelf te overtuigen wat er leuk is aan je werk.
15.op zondagavond word je somber
16.je bent prikkelbaar
17.je klaagt veel over je werk
18.de dagen op je werken kruipen voort.