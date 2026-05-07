ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Checklist: 18 tekenen dat je ongelukkig bent met je baan

Economie
door Ans Vink
donderdag, 07 mei 2026 om 7:00
6625e0ef 04a1 47da 9470 4ed41473775e
Je vraagt je af waarom het niet goed met je gaat. Dat kan aan je werk liggen. Als je te veel onderstaande symptomen herkent, wordt het tijd voor verandering. Alarm bij 5 goed, nieuwe baan zoeken bij meer dan 8
1. je vindt het leven stom
2. je vindt de meeste van je collega's stom
3. je hebt het gevoel dat je opgesloten zit
4. je haat je baas
5. je bent de gedrevenheid in je werk kwijt
6. je moet dagelijks erg je best doen om je bed uit te komen.
7. je vindt dat je te weinig betaald krijgt
8. je sociale leven is kaal
9. je verveelt je op je werk
10.je hebt totaal geen energie
11.je kunt moeilijk focussen
12.je voelt je beroerd
13.je vrienden hebben veel leuker werk
14.je probeert jezelf te overtuigen wat er leuk is aan je werk.
15.op zondagavond word je somber
16.je bent prikkelbaar
17.je klaagt veel over je werk
18.de dagen op je werken kruipen voort.

Lees ook

‘Mensen zijn minder bereid toxisch leiderschap te aanvaarden’‘Mensen zijn minder bereid toxisch leiderschap te aanvaarden’
Toont scan leiderschapskwaliteiten?Toont scan leiderschapskwaliteiten?
Vijf tips als je opslag vraagt aan je baasVijf tips als je opslag vraagt aan je baas
Hieraan herken je een giftige, toxische baasHieraan herken je een giftige, toxische baas
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

46430920_m

Ben je verbaasd dat de Middellandse Zee zo smerig is? Gibraltar gebruikt de zee al decennia als open riool

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

anp 453372002 1

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

165357693_m

Landen met de hoogste lonen ter wereld. Staan wij in de top 10?

Loading