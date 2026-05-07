Checklist: 18 tekenen dat je ongelukkig bent met je baan

Je vraagt je af waarom het niet goed met je gaat. Dat kan aan je werk liggen. Als je te veel onderstaande symptomen herkent, wordt het tijd voor verandering. Alarm bij 5 goed, nieuwe baan zoeken bij meer dan 8

1. je vindt het leven stom

2. je vindt de meeste van je collega's stom

3. je hebt het gevoel dat je opgesloten zit

4. je haat je baas

5. je bent de gedrevenheid in je werk kwijt

6. je moet dagelijks erg je best doen om je bed uit te komen.

7. je vindt dat je te weinig betaald krijgt

8. je sociale leven is kaal

9. je verveelt je op je werk

10.je hebt totaal geen energie

11.je kunt moeilijk focussen

12.je voelt je beroerd

13.je vrienden hebben veel leuker werk

14.je probeert jezelf te overtuigen wat er leuk is aan je werk.

15.op zondagavond word je somber

16.je bent prikkelbaar

17.je klaagt veel over je werk

18.de dagen op je werken kruipen voort.