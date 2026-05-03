Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

Onze huisdieren zijn volledig afhankelijk van ons voor hun eten, drinken, liefde en zorg. Maar als het om honden gaat, komt daar nog een extra verantwoordelijkheid bij. Terwijl katten hun kattenbak hebben of door het kattenluikje de deur uit kunnen vluchten, moeten honden wachten tot hun baasje ze naar buiten laat. En die verantwoordelijkheid mogen baasjes niet licht opnemen, waarschuwt dierenarts Piet Hellemans.

Hellemans windt er geen doekjes om: “Van alle dieren die wij houden zijn honden de uitzondering. Want zelfs de dieren in de vee-industrie kunnen zelf bepalen wanneer ze zich ontlasten. Mijn nekharen gaan dan ook overeind staan als baasjes opscheppen over hoe lang hun hond ’het kan ophouden’. Je zou denken dat mensen snappen dat je ontlasting ophouden ongezond en pijnlijk is. Zouden deze mensen die hun hond alleen thuis laten, zelf ook niet naar de wc gaan...?”

De tand des tijds

Net als wij, verliezen ook honden spiermassa en kracht naarmate ze ouder worden, en dat geldt dus ook voor hun sluitspieren. “Dat is voor ons prima op te lossen door ’s nachts extra naar de wc te gaan, maar onze honden kunnen dat niet. Pas het uitlaatschema van je viervoeter aan als hij ouder wordt; de laatste ronde mag wat later en de eerste ronde wat vroeger of, nog beter: als je een tuin hebt, zorg dan dat jouw hond er bij nood terechtkan.”

Honden en katten zullen overigens nooit expres in huis plassen of poepen of dit doen om omdat ze ergens boos over zouden zijn. “Helaas denken sommige baasjes dat wel en straffen hun beestje zelfs. In mijn ogen is dit dierenmishandeling, net als je hond lang niet uitlaten”, vertelt Hellemans.

Onderliggend probleem

“Er is altijd sprake van nood, stress of een medisch probleem als een kat het buiten de bak doet of als een hond het in huis doet. Een kat heeft de aangeboren behoefte om haar urine en ontlasting te begraven en honden leren in de puppyfase dat ze hun nest (jouw huis) niet bevuilen. Doen ze dit wel, dan is er een onderliggend probleem. Bijvoorbeeld stress door verandering in huis, een vieze kattenbak, een blaasontsteking of een maag-darmprobleem.