Chemicaliëndistributeur IMCD flink hoger in AEX na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Chemicaliëndistributeur IMCD was vrijdag een flinke stijger in de Amsterdamse AEX-index dankzij goed ontvangen resultaten. Roestvrijstaalbedrijf Aperam kwam eveneens met cijfers en ging ook flink omhoog op het Damrak.

IMCD werd 6 procent hoger gezet en was daarmee koploper bij de hoofdfondsen. De onderneming zag de omzet stijgen in de eerste negen maanden van het jaar. Topvrouw Valerie Diele-Braun sprak van solide resultaten, ondanks de uitdagende wereldwijde economische situatie. Aperam klom ruim 5 procent in de MidKap. Het bedrijf behaalde meer nettowinst in het derde kwartaal en rekent op een verdere verbetering van de winstgevendheid in het huidige kwartaal.

De AEX eindigde 0,5 procent lager op 874,18 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 867,36 punten. Op de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs waren minnen tot 1,2 procent op de koersenborden te zien.