DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof gaat vrijdagavond in gesprek met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Ze zullen spreken over "de impact die de gebeurtenissen van afgelopen nacht op hen hebben", meldt een woordvoerder van de premier. Het gaat om een besloten gesprek, "zodat zij elkaar in alle rust kunnen spreken".