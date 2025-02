China belooft tegenmaatregelen in reactie op importheffingen VS

BEIJING (ANP/AFP) - China heeft zondag gezegd dat het "fel gekant" is tegen de extra importtarieven die de Amerikaanse president Donald Trump vanaf dinsdag instelt voor Chinese producten. China kondigde aan "overeenkomstige tegenmaatregelen" te zullen treffen "om resoluut onze eigen rechten en belangen veilig te stellen".

De Amerikaanse regering kondigde zaterdag aan dat zij een extra importheffing van 10 procent zal invoeren voor Chinese producten. Die komen bovenop de tarieven die al bestonden.

"China is zeer ontstemd en verzet zich hier krachtig tegen", liet het Chinese ministerie van Handel in een verklaring weten. Het voegde eraan toe dat het Aziatische land een claim tegen de VS zal indienen bij de Wereldhandelsorganisatie WTO.

Andere landen

Ook Canada en Mexico, de twee andere landen waartegen de VS vanaf dinsdag 4 februari importheffingen instellen, kondigden al tegenmaatregelen aan. Onder economen bestaat de angst dat deze wederzijdse invoering van importtarieven voor een handelsoorlog kan zorgen die de wereldeconomie zal schaden.

"Er bestaan geen winnaars in een handelsoorlog of een tarievenoorlog", benadrukte zondag ook het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.