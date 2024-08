China beperkt export van metaal in onder meer munitie

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China beperkt de export van het metaal antimoon, dat vaak wordt gebruikt in munitie en andere militaire toepassingen. Met de beperkingen wil China de nationale veiligheid beschermen, meldt het ministerie van Handel.

De beperkingen gaan vanaf 15 september in. Meer dan de helft van alle antimoon wereldwijd komt uit China volgens onderzoek van de Europese Unie in 2023. De productie van het metaal in het land is de afgelopen jaren wel fors gedaald. Uit angst voor wereldwijde tekorten is het metaal al veel duurder geworden.

Door de beperkingen wordt het metaal mogelijk nog duurder. Behalve voor wapens wordt antimoon ook gebruikt als brandvertrager in kunststoffen en textiel en ook in bijvoorbeeld glas, keramiek en verf.

Vorig jaar legde China al de export van onder meer gallium en germanium aan banden. Die grondstoffen worden onder meer gebruikt voor zonnepanelen en zijn daarom belangrijk voor de energietransitie. Sinds die beperkingen zijn de prijzen voor deze metalen flink gestegen.