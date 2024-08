Man gearresteerd voor dodelijke overdosis Matthew Perry

Een man uit Californië is donderdag gearresteerd in verband met de dood van acteur Matthew Perry. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite NBC News. De Friends-acteur overleed in oktober op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ketamine-overdosis. Volgens ABC News zijn meerdere arrestaties verricht.

Eerder werd al bekend dat de politie onderzoekt wie de ketamine aan Perry had verstrekt. Amerikaanse media meldden toen dat de dood van Perry vermoedelijk tot meerdere vervolgingen zou leiden.

Perry werd in oktober dood aangetroffen in zijn hottub. Hoewel zijn overlijden als ongeluk wordt beschouwd, doet de politie al maanden onderzoek naar de toedracht. Perry kreeg in het verleden meerdere malen ketamine voorgeschreven als behandeling voor depressies. De dosis die na zijn dood in zijn lichaam werd gevonden, zou volgens media niet van zo'n behandeling afkomstig zijn geweest.