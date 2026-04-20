China boos over legeroefening VS, Filipijnen en Japan

MANILLA (ANP/RTR/DPA) - China is boos over militaire oefeningen van de Verenigde Staten, de Filipijnen en voor het eerst ook Japan. "De komst van troepen van buiten schept verdeeldheid en confrontatie", waarschuwt China.

Amerikaanse en Filipijnse militairen begonnen maandag aan de jaarlijkse Balikatan-oefening. Ditmaal doet ook de Japanse landmacht mee. China ziet Japan als belangrijke regionale rivaal en de VS als grote tegenstander op wereldschaal. Een Japanse torpedobootjager op weg naar de oefening zou nauwlettend in de gaten worden gehouden door de Chinese marine en luchtmacht, zei Beijing vorige week al.

China botst steeds vaker met zijn overzeese buren over de wateren die de grootmacht opeist. Ook met de Filipijnen, in wat Beijing de Zuid-Chinese en Manilla de West-Filipijnse Zee noemt. Landen die zich bedreigd voelen zoeken steun bij elkaar en bij de VS, die hen ook graag mobiliseert tegen China.

Ook Australië en Frankrijk doen mee aan Balikatan. De oefening duurt drieënhalve week.