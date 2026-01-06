ECONOMIE
China legt exportverbod op aan Japan om opmerkingen over Taiwan

door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 10:56
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft beperkingen opgelegd voor de export van goederen naar Japan. De uitvoer van alle goederen die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, is per direct verboden, verklaarde het Chinese ministerie van Handel. Het verbod zorgt voor een verdere escalatie van het conflict tussen de twee grootste economieën van Azië over opmerkingen die de Japanse premier Sanae Takaichi vorig jaar maakte over Taiwan.
"De Japanse leider heeft onlangs onjuiste opmerkingen gemaakt over Taiwan, waarbij zij zinspeelde op de mogelijkheid van militaire interventie in de Straat van Taiwan", aldus het ministerie. Deze opmerkingen schenden volgens het ministerie het één-China-principe en zijn "kwaadwillig van aard met zeer schadelijke gevolgen".
De verregaande beperkingen gelden voor alle goederen die de militaire capaciteiten van Japan zouden kunnen versterken, zei het ministerie zonder verdere details te geven. De Japanse regering heeft nog niet gereageerd op het exportverbod.
