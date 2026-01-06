Europees netwerk Fastned groeit naar ruim 400 snellaadstations

AMSTERDAM (ANP) - Fastned heeft zijn Europese netwerk uitgebreid naar meer dan vierhonderd snellaadstations voor elektrische auto's. Volgens de Amsterdamse onderneming zijn er nu in totaal 406 Fastned-stations geopend in Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Denemarken, Spanje en Italië.

Daarmee heeft het bedrijf zijn groeidoelstelling behaald. Vorig jaar werden zestig nieuwe stations geopend, waaronder de eerste locaties in Italië en Spanje. In juli opende Fastned zijn vijftigste snellaadstation in Frankrijk en in december overschreed het bedrijf de grens van vijftig stations in zowel België als Duitsland. Fastned heeft de ambitie om in 2030 te groeien naar een Europees netwerk van duizend stations.

Fastned opende zijn eerste station in 2013 in Nederland, bij verzorgingsplaats Palmpol. In juni 2019 vierde het bedrijf de opening van zijn honderdste snellaadstation, gevolgd door de tweehonderdste in mei 2022 en de driehonderdste in januari 2024.