ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europees netwerk Fastned groeit naar ruim 400 snellaadstations

Economie
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 11:04
anp060126110 1
AMSTERDAM (ANP) - Fastned heeft zijn Europese netwerk uitgebreid naar meer dan vierhonderd snellaadstations voor elektrische auto's. Volgens de Amsterdamse onderneming zijn er nu in totaal 406 Fastned-stations geopend in Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Denemarken, Spanje en Italië.
Daarmee heeft het bedrijf zijn groeidoelstelling behaald. Vorig jaar werden zestig nieuwe stations geopend, waaronder de eerste locaties in Italië en Spanje. In juli opende Fastned zijn vijftigste snellaadstation in Frankrijk en in december overschreed het bedrijf de grens van vijftig stations in zowel België als Duitsland. Fastned heeft de ambitie om in 2030 te groeien naar een Europees netwerk van duizend stations.
Fastned opende zijn eerste station in 2013 in Nederland, bij verzorgingsplaats Palmpol. In juni 2019 vierde het bedrijf de opening van zijn honderdste snellaadstation, gevolgd door de tweehonderdste in mei 2022 en de driehonderdste in januari 2024.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

Image-MEDIUM-2614814

Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd

ANP-489110624

Epstein en Sarah Ferguson

Loading