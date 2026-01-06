Recordaantal tweedehands auto's verkocht in Nederland

BUNNIK (ANP) - In Nederland zijn vorig jaar een recordaantal tweedehands auto's verkocht. Er werden 2.124.429 gebruikte auto's verkocht, meldt autobrancheorganisatie BOVAG.

De prijs van nieuwe auto's is de afgelopen jaren toegenomen en dat is volgens BOVAG de reden dat er meer vraag is naar tweedehands auto's. In 2025 werden er 388.024 nieuwe auto's op kenteken gezet.

Autobedrijven verkochten in 2025 1,4 miljoen tweedehands auto's. Ook dat is een record. Een kwart van die auto's is hybride of volledig elektrisch. Tussen particulieren werden 739.433 auto's verkocht. Dat is het hoogste aantal sinds 2020. Hiervan was 11 procent een hybride of volledig elektrische auto.

Een gebruikte Volkswagen Polo bleek het populairst in 2025. Daarvan werden er 71.308 verkocht. Gevolgd door de Volkswagen Golf (69.408 registraties) en de Opel Corsa (44.191 registraties).