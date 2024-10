China schrapt handelstarieven voor Taliban

BEIJING (ANP/RTR) - Afghanistan mag voortaan zonder importheffingen diensten en goederen in de bouw-, energie- en consumentensector uit China halen. Zo hoopt Beijing de banden met het omstreden regerende Taliban-regime verder aan te halen. Afghanistan heeft voor China belangrijke grondstoffen als lithium, koper en ijzer volop beschikbaar.

"China zal Afghanistan een nultariefbehandeling aanbieden", schreef Zhao Xing, de Chinese ambassadeur in Afghanistan, op X bij een foto van hem met Taliban-premier Abdul Kabir. Beijing heeft het regime dat onder meer vrouwen onderdrukt nog niet erkend, maar Zhao is wel al langer bezig de relaties in onder meer de Afghaanse mijnbouw- en brandstofsector aan te halen.