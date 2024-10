NVWA wil snel strengere regels vleesindustrie om dierenleed

UTRECHT (ANP) - De vleessector moet snel "meer dierwaardig" worden, vindt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Om het welzijn van dieren te verbeteren, zijn er striktere regels nodig voor het houden, het vervoeren en de slacht van onder andere varkens, runderen en schapen", aldus de organisatie.

Verbeteringen zijn "urgent en een collectieve opgave", zegt de autoriteit in reactie op een rapport van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO), een onafhankelijk adviesorgaan binnen de NVWA. BuRO noemt het dierenwelzijn vaak onvoldoende, zelfs wanneer de sector zich houdt aan de bestaande wet- en regelgeving. Die laat (te) veel ruimte of is niet duidelijk genoeg.

Miljoenen dieren krijgen niet het juiste voer, het transport naar bijvoorbeeld slachthuizen duurt vaak lang en in stallen is veelal onvoldoende materiaal waarmee de dieren zich nog een beetje kunnen proberen te vermaken, constateert de NVWA op basis van het rapport. Bovendien komen harde betonnen vloeren voor, ongemakkelijke roosters en natte vloeren. "Ook hebben dieren niet altijd voldoende ruimte."

Volgens de NVWA hebben de tekortkomingen ook te maken met de "focus op efficiëntie en productie", waardoor "niet altijd de beste keuzes worden gemaakt in het belang van het dierenwelzijn".