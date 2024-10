Europese Unie wil arbitrage Brits verbod vissen op zandspiering

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil dat een arbitragecommissie uitspraak doet in het geschil tussen de EU en Groot-Brittannië over het Britse verbod op zandspiering. De EU vindt dat dit verbod indruist tegen de handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) tussen EU en Groot-Brittannië. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag bekendgemaakt.

Sinds 26 maart geldt het visverbod op zandspiering in de Engelse wateren van de Noordzee en in alle Schotse wateren. "Dat verhindert EU-vaartuigen om duurzame visserij uit te oefenen", zegt de Europese Commissie. In april is de EU gestart met gesprekken met Groot-Brittannië om een "wederzijds aanvaardbare oplossing" te vinden, schrijft de commissie in een verklaring. Dat is niet gelukt.