China schrapt importheffingen voor bijna alle Afrikaanse landen

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - China schrapt vanaf mei importheffingen voor producten uit vrijwel alle Afrikaanse landen, zo heeft president Xi Jinping volgens staatsmedia bekendgemaakt. De stap kan China en het continent economisch nog dichter bij elkaar brengen.

China heft al geen importbelasting op goederen uit 33 Afrikaanse landen. Het tarief van 0 procent gaat gelden voor alle 53 landen in Afrika waarmee China diplomatieke banden onderhoudt.

Alleen Eswatini, dat diplomatieke banden heeft met Taiwan, valt niet onder het gunstige heffingenregime. China beschouwt Taiwan als afvallige provincie en niet als onafhankelijk land.

Voor Afrika is China al langere tijd de belangrijkste handelspartner. Door importheffingen die de VS onder president Donald Trump invoerden voor vrijwel alle landen, kijken Afrikaanse landen nog nadrukkelijker naar de Aziatische grootmacht en andere handelspartners. China is in Afrika ook een belangrijke financier van infrastructuurprojecten.