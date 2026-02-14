Reparatie bovenleiding bij Utrecht duurt langer dan verwacht

UTRECHT (ANP) - Het duurt langer dan verwacht om de kapotte bovenleiding bij Utrecht te repareren, laat een woordvoerder van ProRail weten. Aanvankelijk hoopte de spoorbeheerder dat het herstelwerk om 15.30 uur klaar zou zijn en dat dan het treinverkeer weer volledig zou kunnen worden opgestart. Die prognose is nu bijgesteld naar ten minste 18.00 uur.

Volgens de ProRail-woordvoerder kostte het meer tijd dan ingeschat om de trein weg te slepen die vrijdagavond strandde door de defecte bovenleiding. Daardoor kan de aannemer pas later beginnen met het repareren van de leiding zelf.

In de trein in kwestie zaten vrijdagavond zo'n achthonderd mensen. Zij werden geëvacueerd nadat de trein tegen een loshangend deel van de kapotte bovenleiding was gereden.

Door de werkzaamheden rijden er veel minder treinen tussen Utrecht en Arnhem en tussen Utrecht en Den Bosch. Een NS-woordvoerder liet eerder weten dat dat vooralsnog niet tot extra drukte leidt in treinen richting het zuiden van het land, waar carnaval wordt gevierd.