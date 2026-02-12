ECONOMIE
China verlaagt importheffingen voor zuivel uit de Europese Unie

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 10:49
anp120226105 1
BEIJING (ANP) - China heeft de importheffingen op zuivel uit de Europese Unie aanzienlijk verlaagd. Het land beschuldigt de EU ervan schade toe te brengen aan de Chinese zuivelsector door de eigen boeren te subsidiëren. Bij de definitieve vaststelling zijn de tarieven echter flink omlaag gegaan, onder andere voor het Nederlandse FrieslandCampina.
Voor verschillende kaas-, melk- en roomproducten gaan tarieven gelden die oplopen tot net geen 12 procent. In december legde China nog voorlopige importheffingen op tussen de 21,9 en 42,7 procent, waarbij voor producten van FrieslandCampina het hoogste tarief gold. De definitieve importheffingen zijn vanaf vrijdag van kracht.
De EU en China ruziën al langer over importheffingen die ze elkaar opleggen om vermeende prijsdumping. Die strijd verhevigde toen de EU met heffingen op Chinese elektrische auto's kwam. Volgens Brussel waren die extra importbelastingen nodig, omdat in China gemaakte stekkerauto's een oneerlijk concurrentievoordeel zouden hebben dankzij overheidsubsidies.
