Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

Diabetes type 2 sluipt ongemerkt je leven binnen, maar je lichaam geeft wél signalen af. Geen heftige pijn, geen plotselinge instorting, maar subtiele klachten die je makkelijk afdoet als ‘druk, moe of gewoon ouder worden’. Let op, want hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat je ernstige complicaties voorkomt.

Bij diabetes type 2 reageert je lichaam niet meer goed op insuline, het hormoon dat je bloedsuiker regelt. Het gevolg is een te hoge bloedsuikerspiegel. En die richt op termijn schade aan in bloedvaten, zenuwen en organen.

Dorst en vaak plassen

Eén van de eerste signalen is opvallend veel dorst. Je drinkt meer dan normaal en moet ook vaker naar het toilet, vooral ’s nachts. Dat komt doordat je lichaam probeert het teveel aan suiker via je urine kwijt te raken.

Moe

Altijd moe, zelfs na een goede nacht slapen? Dat kan een teken zijn. Je lichaam kan glucose minder goed opnemen in de cellen, waardoor je minder energie hebt.

Wazig zien en slecht genezende wondjes

Een hoge bloedsuiker kan je zicht tijdelijk beïnvloeden. Zie je ineens waziger? Ook wondjes die langzaam genezen of steeds terugkerende infecties (zoals blaasontstekingen of schimmelinfecties) zijn alarmsignalen.

Tintelingen in handen of voeten

Langdurig verhoogde bloedsuiker kan je zenuwen aantasten. Dat merk je soms als tintelingen, een doof gevoel of pijn in je voeten of handen.

Wie loopt extra risico?

Overgewicht, weinig beweging en ongezonde voeding vergroten de kans. Ook erfelijkheid speelt een rol. Ben je ouder dan 45 of heb je een verhoogde bloeddruk of cholesterol? Dan moet je alert zijn.

Twijfel je? Laat je bloedsuiker controleren bij de huisarts. Een simpele bloedtest kan duidelijkheid geven.

Diabetes type 2 is serieus, maar in veel gevallen omkeerbaar of goed te behandelen met leefstijlaanpassingen en eventueel medicatie. Wacht dus niet tot klachten verergeren. Je lichaam fluistert vaak eerst, voordat het gaat schreeuwen.