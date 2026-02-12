NVWA verwacht uitkomst onderzoek speelzand binnen enkele weken

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verwacht de uitkomsten van het onderzoek naar asbest in speelzand binnen enkele weken. Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van een rondgang van het AD langs asbestlabs. Deze laboratoria hebben in diverse monsters van verschillende soorten speelzand asbest gevonden, schrijft de krant.

De NVWA legt uit breed onderzoek te doen naar het speelzand sinds de signalen over asbest vorig jaar binnenkwamen uit Australië en Nieuw-Zeeland, zegt de woordvoerder. "We hebben nu bijna negentig monsters van allerlei soorten genomen. Die worden geanalyseerd. Daarna weten we pas of er asbest in zit." Dan moet de dienst inschatten wat het risico is en of het kwaad kan. "We doen dat zo snel als we kunnen, we zijn met man en macht aan het werk."

De resultaten van het onderzoek verwacht de zegsman binnen enkele weken. "We streven naar binnen twee weken, maar het onderzoek moet ook gewoon zorgvuldig gebeuren. Dat kost gewoon tijd."