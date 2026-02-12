Vind jij Android een afknapper? Dit is hoe jongeren er tegenaan kijken

Met Valentijnsdag voor de deur blijkt dat gedeelde interesses en humor niet langer de enige bepalende factoren zijn voor een geslaagde date. Uit onderzoek van ThePhoneLab onder Nederlanders tussen 16 en 29 jaar komt een opvallende statistiek naar voren: 39% van de jongvolwassenen beschouwt een Android-telefoon als een serieuze ‘red flag’ bij een (potentiële) partner. Voor twee op de vijf singles is het merk van de smartphone daarmee een onverwachte dealbreaker in de zoektocht naar de liefde

Expert legt uit: smartphones als verlengstuk van identiteit

Dat technologie een rol speelt in partnerkeuze is volgens experts psychologisch goed te verklaren. Tom van Bommel, mede-oprichter van neuromarketing-onderzoeksbureau Unravel, wijst op het verschil tussen alledaagse producten en zichtbare statusobjecten.

“Voor de meeste soorten producten zijn mensen meestal niet zo afwijzend; het is zeldzaam dat je afknapt op iemand die de verkeerde hagelslag koopt,” aldus Van Bommel. “De grote uitzondering hierop zijn producten waarmee je gezien wordt, zoals auto's, kleding en ook je telefoon. Voor die specifieke producten geldt dat merken wel degelijk een extensie van iemands identiteit vormen. Mensen gebruiken het om te laten zien wie ze zijn en tot welke groep ze horen. Iemand met een andere telefoon als jijzelf valt dus eigenlijk 'buiten je groep’ - een afknapper dus.”

Jongvolwassenen extra vatbaar door groepsdrift

Volgens Van Bommel speelt die sociale dynamiek vooral sterk onder jongvolwassenen. De smartphone is continu zichtbaar: tijdens het scrollen op social media, het bellen of bij het afrekenen van een drankje op een eerste date. Het toestel wordt zo automatisch onderdeel van de eerste indruk.

“Juist bij jongvolwassenen is deze sociale drijfveer extra sterk, doordat mensen op die leeftijd een sterke groepsdrift hebben,” zegt Van Bommel. Daardoor worden symbolen van ‘erbij horen’, zoals merken en technologie, extra belangrijk in hoe jongeren elkaar beoordelen.

Boris Blijham, oprichter van ThePhoneLab, voegt toe: “De smartphone fungeert als een mentale shortcut: een signaal waarop aannames worden gebaseerd over voorkeuren en levensstijl. Net als kledingstijl en communicatiestijl wordt ook het type telefoon zo onderdeel van de eerste indruk.”

Online cultuur versterkt sociale waarde van technologie

Op platforms als TikTok en Instagram circuleren bovendien talloze memes en discussies over ‘iPhone versus Android’. Dit versterkt het beeld dat dit verschil niet alleen om technologie gaat, maar om identiteit, status en groepsgevoel. Zo zijn smartphonemerken uitgegroeid tot een cultureel symbool met zelfs invloed op romantische voorkeuren.

Volgens Blijham laat dit onderzoek zien hoe sterk technologie is verweven met identiteit en imago. “Een smartphone is allang geen puur functioneel product meer. Het is een lifestyle-item geworden dat iets zegt over wie je bent, waar je bij hoort en hoe je jezelf presenteert. Dat jongeren hier zelfs hun datingkeuzes op baseren, onderstreept hoe groot de sociale waarde van technologie inmiddels is.”