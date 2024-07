China verplaatst productie auto's naar Europa om importheffingen

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Chinese fabrikanten van elektrische auto's breiden hun productiefaciliteiten in Europa snel uit om de hoge importheffingen uit Brussel te ontlopen. Zowel In Spanje, Polen, België, Italië als Hongarije moeten Chinese auto's van de band gaan rollen

De Europese Unie heeft begin deze maand importheffingen ingesteld op Chinese elektrische voertuigen die mogelijk kunnen oplopen tot maar liefst 48 procent. Chinese fabrikanten zijn daarom op zoek naar Europese partners. In Barcelona werkt het Chinese Chery samen met het Spaanse Ebro. Chery hoopt daar eind dit jaar de productie te starten en zoekt nog een tweede Europese locatie.

In Polen worden T03-auto's van de Chinese fabrikant Leapmotor in elkaar gezet in een fabriek die eigendom is van Jeep en Fiat-producent Stellantis. BYD heeft plannen aangekondigd voor eigen fabrieken in Hongarije en Turkije. En Volvo Car, de Zweedse autofabrikant die eigendom is van het Chinese Geely, wil zijn nieuwe EX30-model in Gent bouwen.

Europa is een lucratieve afzetmarkt voor elektrische auto's voor Chinese fabrikanten, hoewel ze er tot nu toe minder dan 10 procent van het marktaandeel hebben veroverd. Europese landen zien de producenten graag komen. De Italiaanse minister van Industrie Adolfo Urso reisde onlangs naar China voor gesprekken met de fabrikanten Anhui Jianghuai en Dongfeng.