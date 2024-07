Nederlandse tak Esprit failliet, geen zicht op doorstart

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse tak van modeconcern Esprit is door de rechter in Amsterdam failliet verklaard. Daardoor verliezen ruim tweehonderd mensen hun baan. Volgens curator Erik Schuurs is er momenteel geen zicht op een doorstart.

De resterende zeventien Nederlandse winkels zijn eerder deze week al gesloten, nadat moederbedrijf Esprit Holdings een faillissementsprocedure was begonnen voor het Nederlandse onderdeel. Vervolgens kreeg Esprit in Amsterdam uitstel van betaling van de rechter. Schuurs laat weten dat die surseance inmiddels is omgezet in een faillissement.