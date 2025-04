China verruimt regels rond belastingteruggave voor toeristen

BEIJING (ANP/RTR) - China wil de regelingen verbeteren voor buitenlandse toeristen om btw terug te vragen op producten die ze in het land kopen. Daarmee hoopt het Aziatische land de bestedingen van bezoekers te stimuleren. De voorgenomen maatregelen zijn onderdeel van China's inspanningen om de economie een impuls te geven, aangezien de binnenlandse vraag nog steeds achterblijft.

China is van plan de lijst met winkels uit te breiden waar buitenlandse reizigers kunnen winkelen en later de belasting kunnen terugvragen, volgens een gezamenlijke verklaring van het ministerie van Handel en andere departementen. Die winkels zijn onder meer te vinden bij toeristische trekpleisters, op luchthavens en in hotels en winkelgebieden.

Het land verlaagt ook het minimumbedrag voor belastingteruggave voor een buitenlandse reiziger. Toeristen die minimaal 200 yuan, omgerekend ongeveer 24 euro, besteden op dezelfde dag bij dezelfde winkel komen in aanmerking voor een teruggave. Dat was eerst 500 yuan.