Zo maak je witte sneakers weer wit

Witte sneakers zijn superpopulair, maar iedereen kent het probleem: na een dagje festival of een regenbui zien ze er vaak niet meer uit. Gelukkig kun je ze met de juiste aanpak weer stralend wit krijgen. Hier lees je de slimste manieren , met tips voor elk type sneaker en zelfs voor je veters.

Welke methode past bij jouw sneakers?

Niet elke sneaker is hetzelfde. Kijk dus eerst van welk materiaal jouw schoenen zijn. Sneakers van katoen, polyester of canvas kunnen vaak gewoon in de wasmachine. Leren of suède sneakers vragen om een andere aanpak.

Sneakers schoonmaken in de wasmachine

Haal altijd eerst de veters uit je sneakers. Die kun je apart schoonmaken of in een wasnetje doen.

Stop je sneakers in een waszakje of een kussensloop. Zo voorkom je beschadigingen.

Gebruik een mild wasprogramma op lage temperatuur (maximaal 30°C) en laat ze daarna goed drogen aan de lucht, liefst in de zon. Prop er een doek in zodat ze mooi in vorm blijven.

Let op: leer en suède kunnen niet in de wasmachine! Die materialen kunnen vervormen of de lijm kan loslaten.

Handmatig schoonmaken: zo doe je dat

Maak een sopje van lauw water en groene zeep of een milde allesreiniger.

Gebruik een zachte borstel of een oude tandenborstel om stiksels en vlekken te behandelen.

Voor hardnekkige vlekken kun je een papje maken van baking soda (zuiveringszout) en water. Smeer dit op de vlekken, laat het even intrekken en borstel het daarna weg.

Vergeelde zolen? Poets ze met witte tandpasta (zonder gel) en een tandenborstel. Even laten intrekken, afnemen met een vochtige doek en klaar.

Huismiddeltjes die werken

Groene zeep: veilig voor bijna elk materiaal, ook voor de stiksels.

Baking soda: werkt als een soort scrub en haalt diepe vlekken eruit.

Witte tandpasta: ideaal voor de zolen en kleine vlekjes.

Babydoekjes: handig voor een snelle opfrisbeurt tussendoor, vooral bij leren sneakers.

Azijn of witte wijnazijn: gemengd met soda, goed voor hardnekkige vlekken (test dit eerst op een klein stukje).

Veters weer wit krijgen

Laat je veters weken in warm water met een scheutje bleekmiddel. Daarna goed uitspoelen en laten drogen.

Zijn ze echt niet meer schoon te krijgen? Nieuwe veters doen wonderen voor de look van je sneakers.

Extra tips om ze langer wit te houden