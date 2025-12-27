China versoepelt beursregels voor makers herbruikbare raketten

BEIJING (ANP/RTR) - China wil de kloof in zijn ruimtevaartcapaciteiten in vergelijking met de Verenigde Staten verkleinen. Daarom versoepelt het Aziatische land de beursregels voor Chinese bedrijven die herbruikbare commerciële raketten ontwikkelen.

De bedrijven in kwestie krijgen toegang tot een versnelde route voor beursintroducties op de technologiegerichte STAR-markt. Daarbij worden ze vrijgesteld van bepaalde financiële vereisten.

Ze hoeven dan bijvoorbeeld niet te voldoen aan drempels voor een minimale winstgevendheid en omzet, heeft de Shanghai Stock Exchange naar buiten gebracht. Wel wordt van de bedrijven gevraagd dat ze belangrijke technologische mijlpalen hebben bereikt, waaronder een succesvolle lancering met herbruikbare rakettechnologie.

China lijkt zich eraan te storen dat Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX momenteel vrijwel een monopolie heeft op deze technologie. Zijn Falcon 9 is het enige herbruikbare raketmodel dat regelmatig wordt gelanceerd en gebruikt om satellieten in een baan om de aarde te brengen.