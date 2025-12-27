ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China versoepelt beursregels voor makers herbruikbare raketten

Economie
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 11:52
anp271225060 1
BEIJING (ANP/RTR) - China wil de kloof in zijn ruimtevaartcapaciteiten in vergelijking met de Verenigde Staten verkleinen. Daarom versoepelt het Aziatische land de beursregels voor Chinese bedrijven die herbruikbare commerciële raketten ontwikkelen.
De bedrijven in kwestie krijgen toegang tot een versnelde route voor beursintroducties op de technologiegerichte STAR-markt. Daarbij worden ze vrijgesteld van bepaalde financiële vereisten.
Ze hoeven dan bijvoorbeeld niet te voldoen aan drempels voor een minimale winstgevendheid en omzet, heeft de Shanghai Stock Exchange naar buiten gebracht. Wel wordt van de bedrijven gevraagd dat ze belangrijke technologische mijlpalen hebben bereikt, waaronder een succesvolle lancering met herbruikbare rakettechnologie.
China lijkt zich eraan te storen dat Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX momenteel vrijwel een monopolie heeft op deze technologie. Zijn Falcon 9 is het enige herbruikbare raketmodel dat regelmatig wordt gelanceerd en gebruikt om satellieten in een baan om de aarde te brengen.
loading

POPULAIR NIEUWS

telemmglpict000405103522 17340071034740 trans nvbqzqnjv4bqm1jqde5a ojsmcyblbifdf4xpit dmgvdp2n7fdd82k

Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

gandr-collage

De dubbele nederlaag van Jutta en Jake

607eeea5a8e80b13cd079f0f_Val-d-Isere-resort-main

De grote angst van skigebieden in de Alpen

98214390_m

Hoe deze simpele truc met bakpapier en een vaatwastablet je oven (bijna) vanzelf weer glimmend schoon krijgt

Scherm­afbeelding 2025-12-26 om 08.02.55

Trumps maanbelofte wankelt: Starship explodeert, de tijd tikt door

Loading