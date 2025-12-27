Vlaamse dichter Leonard Nolens overleden

ANTWERPEN (ANP) - De Vlaamse dichter, vertaler en dagboekschrijver Leonard Nolens is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie gemeld aan persbureau Belga. De dichter was al een tijdje ziek.

Nolens maakte eind jaren zestig zijn debuut met de dichtbundel Orpheushanden. Zijn grote doorbraak volgde in 1975 met de bundel Twee vormen van zwijgen.

Volgens Belgische media wordt Nolens beschouwd als een van de belangrijkste dichters uit het Nederlandse taalgebied. Hij kreeg tijdens zijn carrière tal van onderscheidingen, waaronder de Prijs der Nederlandse Letteren in 2012.