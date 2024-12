China versoepelt reisbeleid na tegenvallende winkelverkopen

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft de regels voor veel buitenlandse reizigers versoepeld, met het oog op stimuleringsmaatregelen voor de kwakkelende economie. Inwoners van 54 landen die op doorreis zijn, mogen tegenwoordig tien dagen in China blijven.

Reizigers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Rusland mogen tot 240 uur in het Aziatische land blijven, waar dat eerder 72 tot 144 uur was, berichtte staatspersbureau Xinhua News. Het nieuws komt kort na tegenvallende cijfers over de verkopen van winkeliers. Mogelijk wil de Chinese overheid de consumptie aanjagen door het internationale toerisme aan te moedigen.

Voor Nederlanders geldt tot eind volgend jaar overigens een ruimer reisbeleid. Mensen die voor vakantie, zaken, familie- of vriendenbezoek of een doorreis naar China gaan, mogen doorgaans dertig dagen in het land blijven.