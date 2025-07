China wil internationale organisatie voor AI-samenwerking

SHANGHAI (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - China wil het voortouw nemen bij de oprichting van een internationale organisatie om wereldwijde samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) te bevorderen. Volgens de Chinese premier Li Qiang zou zo'n organisatie ervoor moeten zorgen dat deze wereldveranderende technologie niet het exclusieve domein wordt van slechts enkele landen of bedrijven.

Tijdens de opening van de World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai zaterdag zei Li dat kunstmatige intelligentie risico's met zich meebrengt, van grootschalig banenverlies tot economische omwentelingen. Die risico's zouden landen gezamenlijk moeten aanpakken. AI-beleid is volgens hem nu nog erg versnipperd.

De Chinese premier noemde de Verenigde Staten niet bij naam in zijn toespraak. Bekend is dat China en de VS verwikkeld zijn in een soort techrace. Washington heeft eerder ook exportbeperkingen opgelegd op geavanceerde technologie naar China.